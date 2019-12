Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Est-ce indiqué ou non d'acquérir un nouveau bien au nom de ses enfants ? Avec Marc Van Beneden, notaire émérite, on parle de « achat usufruit et nue-propriété » d'un bien immeuble.



LE DOSSIER

Familles séparées et garde alternée, qu'en pensent les jeunes ?

Laura Merla, sociologue de la famille à l'UCLouvain, et son équipe, décortiquent depuis 2 ans le fonctionnement des familles séparées. L'originalité de leur étude est qu'ils se sont basés sur les témoignages et ressentis des jeunes, une première ! Au total, 1.600 jeunes entre 12 et 18 ans (dont 500 vivent dans une famille divorcée ou séparée) en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été interrogé·es : Comment navigue-t-on entre divers lieux de résidence ? Comment vit-on les cultures familiales et les règles de vie qui peuvent être différentes chez la mère et chez le père ? Et, plus globalement : qu'est-ce que ces jeunes nous disent des familles contemporaines ?

https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/configurations-familiales-post-divorce-separation-en-fwb-le-point-de-vue-des-adolescent-e-s.html



INSPIRATION

Le Disability Management est une méthode qui vise le maintien au travail ou un retour au travail de la personne en incapacité de travail. Au centre de cette méthode : les besoins individuels de la personne, les conditions de travail et le cadre législatif. Aujourd'hui les 10 principes du Disability Management, un cadre pour gérer l'invalidité de longue durée. Avec Magali Mertens du blog www.vieetcancer.be

