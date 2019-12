Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

L'Arbre des sens est un journal à l'attention des personnes à Hauts Potentiels et de leur entourage. Pour aller par-delà l'étiquette « HP ».

Savina de Vinck en est l'auteure.



LE DOSSIER

La ville vue d'en bas.

Nos villes changent sans cesse, leur population aussi. Parfois naturellement, parfois poussées par des décisions politique. Aujourd'hui, on observe des politiques d'attraction des classes moyennes dans les centres-villes. Conséquence, les quartiers populaires sont dépeints en des termes négatifs : décriés pour leur image, dénoncés parce qu'ils manqueraient de mixité sociale ou de dynamisme économique... Le travail du collectif de sociologues Rosa Bonheur propose un tout autre regard sur les quartiers populaires. Ce sont des espaces des ressources, essentielles pour de nombreuses personnes aux moyens financiers limités. On en parle avec Blandine Mortain et José Calderon, sociologues, Enseignants chercheurs à l'Université de Lille.



INSPIRATION

Avec Ann Vandenplas, artiste multifacette et instagrammeuse : "Rage dedans" ou l'histoire de la renaissance d'un homme après un accident de la vie

Une pièce de Jean-Luc Piraux en ce moment au théâtre de Namur.

