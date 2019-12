Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

La Bd qui t'aide à avoir confiance en toi (ed. Casterman) ... Ou comment trouver en soi les clés pour s'aimer et s'affirmer... en BD !

Avec Géraldine Bindi, auteure.



LE DOSSIER

Le Stakhanoviste (Ker editions)

Cadre dans une des entreprises de conseil les plus prestigieuses d'Europe, tout réussit à Philippe. Professionnellement, il a atteint à moins de quarante ans des sommets que peu de gens connaissent en fin de carrière. Chaque année, dans son entreprise, les objectifs de vente sont augmentés. La pression est permanente. L'empathie, inexistante. Seuls comptent les résultats, les chiffres, les bénéfices. Au fil du temps, la vie de Philippe se détricote?: addictions, épuisement, anxiété... Au détour d'une visite médicale, le diagnostic est posé?: burn-out sévère. Afin d'échapper à la dépression, il met progressivement en place des mécanismes de défense, des espaces de liberté, renoue avec lui-même comme avec les siens et construit une nouvelle vie. Conscient cette fois de sa fragilité. Ceci n'est pas un simple livre sur le burn-out, mais un témoignage passionnant, qui aide à comprendre les pièges de la société moderne, des entreprises guidées par le seul chiffre d'affaires, sans considération pour l'aspect humain, parfois jusqu'à la mort. Et surtout, il montre comment rebondir et s'envoler, plutôt que replonger et couler. Philippe Thewissen est notre invité.



INSPIRATION

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé que l'on retrouve sur www.teaside.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première