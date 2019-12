Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique, on parlera blackfriday, arnaques sur internet et comment consommer autrement.



LE DOSSIER

Culture 2.0 et Co-Culture

Fait rarement évoqué, la transition digitale touche aussi les professionnels de la culture. Comment repenser l'espace culturel en nouvelles expériences, en profitant au maximum du nouvel écosystème numérique ? Le numérique, l'internet, les réseaux sociaux, les data, les algorithmes : des outils ou une fin en soi ? Et comment valoriser en culture les espaces partagés ? On en parle avec François Boudart, manager de Co-Guest House, delphine Jenart, chargée de projet à Technocité et Paul Vacca, auteur et éditorialiste de Trends Tendances.



INSPIRATION

Robert Colard et sa page Facebook Gestes pour Maintenant, nous propose de passer des réveillons respectueux de l'environnement, dans un esprit de Transition et surtout festifs.

