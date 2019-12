Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le Low tech, une réponse pour contrer la technologie de demain ?

Après l'âge d'or des high tech, les low tech veulent prendre le contre-pied et promeuvent une sobriété de consommation et de production grâce à des technologies simples d'usage et à faible impact environnemental et surtout où le consommateur peux intervenir dans le processus de réparation.

Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

Les jeunes de 2019

Les jeunes... Tout le monde en parle, mais les connait-on vraiment ?

Les jeunes ont envie de faire bouger le monde mais ils ne l'expriment que lorsqu'ils sont personnellement touchés par une situation d'injustice. Telle est la conclusion de la grande étude réalisée par Annoncer la Couleur, programme de l'Agence belge de Développement Enabel. Bien qu'ils se concentrent sur ce qu'ils vivent au quotidien, l'enquête nous confirme qu'une part non négligeable de la jeunesse belge francophone a envie de s'engager pour un monde meilleur. Et cela est porteur d'espoir.

On décrypte l'enquête avec Florence Depierreux, Coordinatrice pédagogique pour le programme Annoncer la Couleur



INSPIRATION

Eric Mazuy, notre spécialiste du vin sur www.askmewine.eu nous propose un peu de champagne pour les fêtes.

