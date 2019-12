Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Titou Boseret, sage-femme chez Amala et au Cocon, le gîte de naissance de l'hôpital Erasme, on analyse les pleurs de bébés.



LE DOSSIER

Le bonheur d'être présent (ed. Philippe Rey)

Nous sommes hyper stimulés et mis sous pression en permanence. Le dernier livre de Fabrice Midal, philosophe, l'un des principaux enseignants de la méditation en France, est un roman graphique dans lequel il témoigne de la manière dont la méditation rend plus vivant, comme elle nous invite à prendre rendez-vous avec notre propre vie. « La méditation est une manière de vivre, toute simple, à la portée de tous. Inutile d'aller au Tibet, de s'habiller avec une robe orange ou noire, de renoncer à notre monde. Non, méditer ne consiste pas à faire le vide dans notre tête, à nous réfugier dans une tour d'ivoire. C'est trouver le courage de reprendre le contrôle de notre propre vie, de prendre rendez-vous avec tout ce qui nous habite et nous meut. C'est pourquoi elle est une aventure formidable. »

Fabrice Midal est notre invité.



INSPIRATION

Chrystelle Charlier notre www.imparfaites.be nous explique pourquoi le parc Eurodisney la fascine autant.

