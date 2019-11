Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

En écho direct au film ¿Sans frapper¿ d'Alexe Poukine, le podcast ¿Dis-moi oui¿, réalisé par Marie Charette, propose d'interroger nos conditionnements face à la sexualité et aux genres. Deux ans après la déferlante #Metoo, ce podcast questionne de façon apaisée et constructive nos relations à travers le prisme du consentement. Il interroge notre rapport au désir, nos tabous et les dynamiques inconscientes qui s'expriment dans notre relation à l'autre. Six épisodes pour nourrir la réflexion sur nos sexualités et rompre nos schémas pour évoluer. On en parle avec Marie Charrette.



LE DOSSIER

Et si les filles se mettaient aux sports collectifs ?

Red Panthers, Red Flames, le nom des équipes féminines de hockey et de football commencent à être de plus en plus connus, moins cependant que leur pendant masculin, mais l'engouement se fait sentir. Et, le nombre de jeunes filles qui choisissent les sports collectifs ne cessent d'augmenter.

Pour encore booster ce chiffre, l'Union belge de football lance sa campagne « Love football », l'idée étant d'aller dans les écoles primaires pour attirer plus de jeunes filles vers ce sport d'équipe. Tout bénéfice pour les futures joueuses en herbe, une récente étude a montré que les sports collectifs, en particulier le football, favorisent l'estime et la confiance en soi !

On en parle avec Katrien Jans, Women's Football manager auprès de l'Union belge de football et Christophe Reculez, journaliste sportif à la RTBF.



INSPIRATION

Le Disability Management est une méthode basée qui vise le maintien au travail ou un retour au travail de la personne en incapacité de travail. Au centre de cette méthode : les besoins individuels de la personne, les conditions de travail et le cadre législatif. On en parle avec Magali Mertens du blog www.vieetcancer.be

