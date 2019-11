Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Marc Van Beneden, notaire émérite, on parle de la programmation successorale, sujet qui préoccupe beaucoup les notaires depuis le changement de la loi sur les successions.



LE DOSSIER

Tu comprendras ta douleur (Ed. Fayard)

Pourquoi a-t-on mal et que faire pour que ça cesse ? La douleur est un domaine immense et complexe. Ses mécanismes varient selon qu'il s'agit d'une douleur utile, passagère ou chronique et invalidante. De plus la douleur est intime et propre à chaque individu. Dans « Tu comprendras ta douleur » (Ed. Fayard), les deux médecins formés à l'écoute du patient, le Dr. Alain Gahagnon et le Dr. Martin Winckler, font le point sur les préjugés, les inégalités, les insuffisances et les brutalités face à la douleur. Soit une prise en compte dans toutes ses dimensions : physique, psychique, sociale, familiale et intime. Le Dr. Alain Gahagnon est en studio pour en parler.



INSPIRATION

Avec Robert Colard qui vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et vous présente des solutions pour la société de demain.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première