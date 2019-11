Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Nicolas Zdanowicz, psychiatre à Mont Godine et professeur à l'UcLouvain décrypte les nouveaux chiffres de consommation d'écran chez les jeunes.



Alzheimer, quoi de neuf ?

Pour la première fois, alors que depuis des années tous les essais sur des médicaments avaient échoué, le laboratoire américain Biogen annonce une avancée : une diminution des symptômes de la maladie. Réelle promesse ou futur douche ecossaie ?

Car malgré les recherches importantes, malgré les travaux foisonnants sur le sujet, malgré une meilleure maitrise des mécanismes de la maladie, il n'existe aucun moyen de stopper la maladie ou d'en guérir.

On fait le point avec la neurologue Catherine Gillain.



Avec Nathalie Masset, notre sommelière du Thé (www.teaside.be)

Animateur Véronique THYBERGHIEN