Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Yasmine Lamisse notre chroniqueuse juridique, on fait le point sur les violences conjugales.



LE DOSSIER

L'Immortalité Numérique.

Sommes-nous déjà à l'ère de l'immortalité numérique ? La fiction s'est emparée du sujet depuis bien longtemps, on pense notamment aux séries d'anticipation britanniques Black Mirror et Years and Years, pas si éloignées des avancées scientifiques actuelles. Il existe en effet des logiciels, les « deadbots » qui permettent de dialoguer avec la version virtuelle d'un proche disparu. Et, une start-up propose à ses clients depuis 2018 de faire vitrifier et conserver les données contenues dans leur cerveau ! Jusqu'où aller dans le développement de ces technologies ? Atteindrons-nous un jour la résurrection artificielle et l'intelligence éternelle ? Quelles questions éthiques posent le développement de cette immortalité ? Plus concrètement, il faut déjà, à l'heure actuelle prévoir son testament numérique, nos vies étant en grande partie consignées sur les réseaux sociaux et autres espaces virtuels.

Nous en parlons avec Jean Vanderdonckt, professeur d'informatique à l'UCL, Etienne Wéry, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et Marie des Neiges Ruffo, philosophe à l'Université de Namur.





INSPIRATION

« Manger seule, déjeuner en paix » avec notre épicurienne Aline Gérard, https://latabledaline.be/

