Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Salma Haouach nous emmène dans le monde de l'économie avec le « Lab de Salma » et nous explique pourquoi c'est important que ça ne reste pas entre les mains des économistes.



LE DOSSIER

Ce temps qui nous manque (ed. Luc Pire)

Super papa, super-maman, même combat : entre carrière et vie de famille, c'est la course permanente. Les agendas surchargés sont devenus la norme. Une réalité qui a commencé à tarauder Olivier Pintelon lorsque sa femme et lui ont repris le chemin du travail, après la naissance de leur fils. « Mais comment font les autres ? », se demandait-il. Dans Ce temps qui nous manque, Olivier Pintelon s'interroge sur le bien-fondé de la semaine de travail classique pour les parents qui sont tous les deux en activité. Il rassemble des récits, exhume des textes anciens, porte le regard au-delà de nos frontières. Pourquoi la Suède expérimente-t-elle la semaine de trente heures, quand le sujet reste tabou en Belgique ? On en parle avec Olivier Pintelon est politologue.



INSPIRATION

Kamal Messaoudi animateur de la chaine youtube zonegeek.be nous parle des jouets marquants de notre enfance.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN