Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes nous parlera de notre discours ambivalent vis-à-vis de l'alcool.



LE DOSSIER

Solitude, mon amie.

Notre culture ne valorise pas la solitude. Parce qu'elle s'oppose à l'illusion de partage entretenue par les réseaux sociaux, elle renvoie pour beaucoup à la tristesse, aux épreuves de l'existence, et semble révéler chez celui ou celle qui l'aurait choisie un déficit de vie, une inaptitude à aimer, à ressentir et à agir. Lorsque la solitude est choisie et s'inscrit dans notre existence comme une étape dotée de sens, elle permet de se découvrir des capacités ignorées et une liberté nouvelle. On en parle avec Monique Castelain-Foret, psychologue clinicienne et psychothérapeute, et Christelle Gilquin Journaliste psycho-société à Femmes d'Aujourd'hui qui publie un guide Anti-solitude.



INSPIRATION

Avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN