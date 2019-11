Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

« J'ai mal à ma maternité » est l'un des nombreux documentaires à découvrir à l'occasion du mois du doc (www.moisdudoc.be)

Mettre au monde leur enfant n'a pas été le plus beau jour de leur vie. Clémence, Elise, Gaëlle, Laetitia et Lauriane racontent leurs expériences de difficultés maternelles, celles qu'elles ont vécues à la naissance de leur enfant, parfois même durant la grossesse. On en parle avec la réalisatrice Marie Betbèze.



LE DOSSIER

Chemsex.

Depuis quelques années, un nombre de plus en plus important de demandes d'aide venant d'usagers de crystal meth sont adressées à des associations comme Infor-Drogues. Une consommation souvent associée au chemsex. Contraction des termes anglais « chemical » (qui signifie littéralement « produit chimique » mais est aussi utilisé pour désigner des drogues) et « sex » (sexe), le chemsex désigne le fait de consommer des produits psychotropes pendant les activités sexuelles pour les rendre plus intenses et les prolonger.

Le lien entre des consommations de drogues et les pratiques sexuelles ou festives n'est ni nouveau ni attaché à une seule communauté, mais cette pratique en particulier est surtout présente dans le milieu gay et bisexuel. Une pratique qui augmenterait considérablement le risque d'infection sexuellement transmissible comme le Sida.

Avec Eric Walravens, journaliste Médor, Carole Martinez, sexologue et Gérald Maes, psychologue (www.curateipsum.be)



INSPIRATION

Aurélie Russanowska, spécialiste de la pub et du marketing nous parlera des pères célibataires, ces oubliés du marketing

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN