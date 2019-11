Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

« Le legs Residuo ». Les biens légués soit au fils, soit à la fille, reviendraient aux petits-enfants sans passer par le conjoint. Ce qui permet d'éviter un usufruit sur des biens de famille. Avec le notaire émérite maître Marc van Benden.



LE DOSSIER

Les groupes Balint.

Tenter d'améliorer par la parole la qualité thérapeutique de la relation entre le soignant et son patient, telle est la vocation des « groupes Balint ». A l'heure où cette relation a fortement évolué, à l'heure où les soignants sont soumis à des pressions inédites, voire même de la violence de la part de leurs patients, où les burn out et épuisements se multiplient dans le secteur des soins de santé, à l'heure où les déserts médicaux risquent de s'intensifier, il est peut être bon de mettre en avant un outil qui pourrait bénéficier à tous. On en parle avec le Dr Philippe Heureux médecin généraliste, Maître de conférence invité au Centre académique de Médecine Générale Faculté de Médecine (UcLouvain)



INSPIRATION

Robert Colard vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et vous présente des solutions pour la société de demain.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN