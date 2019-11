Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Jean Van Hemelrijk, psychologue et psychothérapeute.



LE DOSSIER

La malédiction d'être fille. (Ed. Albin Michel)

Une fille sur 5, dans le monde, subit des violences sexuelles avant 18 ans. En France, 40% des viols et tentatives de viol concerneraient des mineures de moins de 15 ans. Au Royaume-Uni, 21% des filles de moins de 16 ans ont été victimes d'abus sexuel. Des millions subissent des mutilations sexuelles, sont mariées avant 16 ans, sont tuées.

« Les violences faites aux filles sont des désastres individuels et collectifs. Pour que nous y mettions fin, encore devons-nous les désigner. C'est à quoi humblement, je m'attelle, avec d'autres, pour qu'on ne puisse pas dire à leur sujet "je ne savais pas". » (Dominique Sigaud)



INSPIRATION

Avec Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse: A la découverte du métier de clown en hôpitaux

Animateur Véronique THYBERGHIEN