Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Déborah Danblon nous propose des lectures jeunesse pour ouvrir le dialogue et se faire plaisir. Aujourd'hui, Le nouveau roman d'Annelise Heurtier, une plongée fascinante au cœur de la société japonaise « Chère Fubuki Katana » (ed. casterman) et « L'année des pierres » de Rachel Corenblit (ed. Casterman) : Dix jeunes bloqués dans un bus, en plein coeur de la guerre, face à un choix qui les changera à jamais.



LE DOSSIER

La sixième extinction

Un récent rapport publié par l'IPBES, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, annonce que près d'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, le constat est sans appel : nos modèles de production et de consommation sont à l'origine de la "6ème extinction massive" de la biodiversité qui aurait donc déjà commencée.

On dresse le constat avec Bruno Bautil, Zoologiste et Biologiste marin et Thierry Hanse, professeur ordinaire à l'UcLouvain au Earth and Life Institute.



INSPIRATION

Magali Mertens fondatrice et animatrice du www.vieetcancer.be parlera de la musique et de son pouvoir curatif.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN