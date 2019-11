Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

A l'occasion du 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Poche et le délégué général aux droits de l'enfant vous convient à une rencontre inédite « parents-ados », à l'issue de la représentation du spectacle* Le Champ de bataille de Jérôme Colin.

On en parle avec Bernard Devos et Vinz (Tarmac).



LE DOSSIER

Les ados, l'amour et le sexe.

L'Ado, ce petit être complexe, si difficile à cerner, parfois même à supporter devient carrément étrange lorsqu'il tombe amoureux.

L'actualité nous rappelle combien il est difficile pour les ados de découvrir la sexualité et l'amour de façon neutre et positive.

Offrir des repères et permettre aux jeunes d'(aborder ce « cap » avec le plus de sérénité possible n'est pas simple ; mais possible.

On en parle avec Alain Héril, psychothérapeute et sexothérapeute, auteur de « Les ados, l'amour et le sexe » (ed. Jouvence)



INSPIRATION

Nathalie Masset, sommelière du thé revient sur son voyage en Chine et les thés wulong.

