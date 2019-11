Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

« Infidélité : début ou fin du couple ? » on en parle avec Carole Martinez, sexologue.

www.sexplicit.be



LE DOSSIER

Quand l'écriture guérit.

Journal intime, blog, ateliers, bullet journal, livre,... l'écriture attire toujours plus de mains. Laurence Nobécourt ne se paie pas de mots quand elle nous dit que l'écriture l'a sauvée : son récit est un brûlant hommage à cette « voie du verbe » qui permet de se rapprocher de soi-même et de donner sens à la vie. Elle nous donne en partage les moments initiatiques sur cette voie escarpée : le corps exsudant la souffrance psychique ; la quête perpétuelle du pourquoi de ce « chagrin des origines » ; les années douloureuses à vouloir se perdre dans l'addiction ; l'aspiration de la mélancolie mais aussi les lectures, gages d'ouverture de la ligne d'horizon ; une nuit fondatrice sous l'emprise d'un champignon hallucinogène, où lui est révélée la réalité d'un monde qui n'est qu'amour - et qu'elle n'aura de cesse de retrouver dans l'écriture...



INSPIRATION

La cuisine végétarienne qui attire de plus en plus de monde, commence à s'imposer enfin dans les restaurants, notamment gastronomiques. On en parle avec Aline Gérard, notre amoureuse culinaire de la Table d'Aline https://latabledaline.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN