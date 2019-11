Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique répond à la question d'un auditeur concernant l'incitation à la haine et à la violence.



LE DOSSIER

La météo devient-elle folle ? (Ed. Du Rocher)

Alors que la France a vécu la semaine passée un épisode méditerranéen violent et la tempête Amélie ce w-e, certain se posent beaucoup de questions quant à l'impact du changement climatique sur notre météo. Au fil de l'Histoire, les phénomènes météorologiques extrêmes - tempête, inondation, avalanche, blizzard, cyclone, tornade, canicule... - ont toujours existé mais aujourd'hui nous avons la sensation qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et intenses. La météo deviendrait-elle folle ? Pour répondre à ces questions, Chloé Nabédian a rencontré des professionnels de la météo, scientifiques, ingénieurs... et réalisé une enquête fouillée qui nous aide à faire la différence entre phénomènes connus et attendus et phénomènes exceptionnels.



INSPIRATION

François Mazure, journaliste voyageur nous invite à découvrir Harlem.

