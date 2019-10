Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes fera une mise au point sur l'usage du cannabis thérapeutique.



LE DOSSIER

On achète des bonbons ? Non, ce seront des salsifis

Connaissez-vous le nudging ?

Le nudging regroupe des techniques simples visant à changer l'environnement afin d'influencer les comportements. Le nudging est de plus en plus utilisé pour inciter à la consommation d'aliments sains. Des chercheurs en psychologie de l'UCLouvain viennent de prouver qu'elles permettent aussi de promouvoir la consommation de légumes très peu connus. Avec des résultats remarquables qui ouvrent des perspectives en matière de lutte contre l'obésité.

Olivier Luminet professeur de psychologie de l'UCLouvain et Valérie Delzenne, coordinatrice de l'ensemble du projet Food4Gut.



INSPIRATION

A l'occasion du mois du DOC et suite à une rencontre passionnante avec la marraine de cette année : la réalisatrice Eve Duchemin, Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse vous emmène dans les coulisses du tournage d'un documentaire.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN