Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Jeu m'aide. Quelle est la place du jeu dans les apprentissages ? Comment amener le jeu en classe ? Comment aider les enfants à prendre du recul sur leurs manières d'apprendre ? Quelles compétences le jeu peut-il développer ? On en parle avec Elsa Antunes et Nathalie Lambinet.



LE DOSSIER

Nos ordinateurs sont très cons ! (Ed. Albin Michel)

C'est l'objet divin.

Restaurants, rendez-vous médicaux, drague, shopping, impôts, itinéraires, l'ordinateur s'est glissé partout et surtout désormais dans notre vie quotidienne. Et pourtant qu'est-ce qu'il est con ! Oui, ces ordinateurs, smartphones, tablettes et autres logiciels vendus comme « intelligents » pour nous simplifier la vie peuvent en réalité avoir une fâcheuse tendance à nous la compliquer. Un grain de sable dans le système et vous atterrissez au pays de Kafka 2.0.

On en parle avec le journaliste Cyprien Cini.



INSPIRATION

Nathalie Masset, sommelière du thé chez www.teaside.be nous parlera Chrysanthème et potiron ...

