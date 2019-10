Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Déborah Danblon, on parlera du Prix Première Victor et de la sortie de l'audio livre et en Poche de Mon ami Ham, le chimpanzé des étoiles, de Fabienne Blanchut.



LE DOSSIER

Eloquence comme arme de liberté.

De l'école à l'entreprise, l'art oratoire séduit. Même la télé s'y est mise!

Etonnement, à l'heure des textos, les joutes oratoires à grand spectacle, les ateliers et formations séduisent tous les publics.

Pour la deuxième année, Eloquentia Bruxelles poursuit l'aventure que constitue l'accompagnement des jeunes dans leur émancipation. Car oui apprendre à s'exprimer, argumenter, réfléchir, c'est devenu essentiel à toute forme de liberté. Avec Valérie Dumoulin, chargée de projet Eloquentia Bxl à l'ULB.

Amine Tahiri, co-président d'Eloquentia Bxl, et demi-finaliste du concours en 2019.



INSPIRATION

Le pouvoir de la musique dans le processus de guérison avec Magali Mertens qui a créé et anime le blog www.vieetcancer.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN