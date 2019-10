Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Carole Martinez, sexologue nous explique la tendance du Slow sex.

Une nouvelle approche de la sexualité pour se rapprocher autrement.

LE DOSSIER

La sécurité des infirmiers.

Entre les « Mardis blouses blanches », la grève de ce 24 octobre, le passage des études de trois à quatre ans, les infirmiers sont régulièrement sous les feux de l'actualité. Mais, il existe une autre préoccupation au sein des écoles qui forment les étudiants dans le domaine de la santé : leur sécurité au travail ! Patients agressifs, relations parfois difficiles avec les familles, risques de contamination, manutentions difficiles, pression, maux de dos,... autant de facteurs de stress qui s'ajoutent aux difficultés quotidiennes des infirmiers. La Haute Ecole Libre Mosane (Helmo) vient d'organiser un séminaire de prévention à destination de ses élèves. On en parle avec Philippe Petit Jean, enseignant à Helmo.



INSPIRATION

Aline Gérard, créatrice et amoureuse culinaire nous parlera des nouvelles tendances en cuisine pro et notamment la notion de partage, la présence des femmes, les nouvelles hiérarchies.

