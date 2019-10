Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Dans son « Lab de Salma », Salma Haouach nous parlera de l'écologie vue par les enfants.



LE DOSSIER

L'opium des imbéciles (ed. Grasset)

L'un des défis de nos médias aujourd'hui est de combattre le complotisme et les « fake news ». Encore faut-il comprendre les racines du complotismes. Et c'est ce que fait Rudy Reichstadt, le fondateur et directeur du site ConspiracyWatch.info : « Le complotisme a partie liée avec nos passions tristes : égocentrisme, misanthropie, paresse, lâcheté, peur, jalousie, ressentiment (...) Une très prospère économie du complotisme s'est ainsi mise en place au cours des dernières années. Elle a ses commanditaires, ses laborantins, ses dealers, ses consommateurs occasionnels et ses junkies. Ses idiots utiles et ses imbéciles. »

On en parle avec lui.



INSPIRATION

Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be présente toutes les façons de prendre soin de soi.

