Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le Télétravail, tous télétravailleur pour 2030 ?

Le télétravail a du succès : il offre non seulement une réponse au problème de la mobilité, mais également au souhait d'une meilleure combinaison entre vie privée & travail. On parle de doubler le nombre de télétravailleur pour 2030. Un cadre légal avait été adoptée début 2019 en afin de mieux protéger le télétravailleur en cas d'accident. Est-ce que ce nouveau cadre a t'il boosté le nombre de télétravailleur ? Qui sont les télétravailleurs Belge ? Comment réussir son télétravail ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself



LE DOSSIER

Pollution numérique.

En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES)) d'un utilisateur numérique moyen sont de l'ordre de 20 % de son « forfait GES annuel ». Or il y a 4,1 milliards d'utilisateur. La masse de cet univers numérique atteint 223 millions de tonnes, soit l'équivalent de 179 millions de voitures... ça en fait de la pollution, non ? Que disent ces chiffres en réalité. Que pouvons-nous faire ? Que peuvent faire les entreprises ? Que doit faire le secteur technologique ?

On en parle avec Olivier Vergeynst, fondateur de Green IT Belgium et Jean Pierre Raskin, professeur ordinaire de l'Ecole Polytechnique de Louvain à l'UCLouvain.



INSPIRATION

Julie Drossaert qui anime le blog "Les astuces de Julie", spécialisée dans les pédagogies, nous emmène cette fois à la découverte des courses Viking.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN