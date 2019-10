Tendances Première : sur Auvio

22/10/19



GERMAIN ET NOUS 3.0

Yasmine Lamisse chroniqueuse judiciaire revient sur le droit à l'image, du respect de la vie privée sur les réseaux sociaux.



LE DOSSIER

Médecin des voix

Claude Fugain est phoniatre. Depuis cinquante ans, elle enseigne à ses patients à utiliser cet instrument de pouvoir complexe et merveilleux qu'est la voix. Hommes politiques à bout de souffle, professeurs aphones, comédiens inaudibles, avocats faussets, femmes dont les voix fluettes se perdent en réunion, aussitôt couvertes par celles de leurs confrères masculins, tous ont auprès de ce médecin exceptionnel enfin appris à se faire entendre. « Médecin des voix » (Ed. Grasset) raconte ces renaissances, mais aussi l'histoire de Claude Fugain, née dans une famille où la voix était un don ; ses combats pour faire avancer sa discipline ; les premiers pas de l'implant cochléaire ; la joie et les larmes sur le visage de ses patients qui, pour certains sourds et muets depuis plusieurs années, tout à coup réentendent. Un livre qui avec passion cette part émouvante et immatérielle de nous-mêmes, la voix, qui séduit, irrite, bien souvent nous trahit.



INSPIRATION

Kamal Messaoudi, animateur de la chaine youtube zonegeek.be, nous parlera des messages cachés des dessins animés de notre enfance. Comment les chevaliers du Zodiaque ont fait de nous des libéraux, ou comment Les Fraggles Rocks nous ont initiés à la lutte des classes, ... ?

