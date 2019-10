Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Bruno Humbeek, psychopédagogue à l'UMons nous explique le phénomène de la théorie Marshmallow.



Collapsologie positive ?

La période 2020 - 2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. L'effondrement de notre civilisation industrielle s'y produira à l'échelle mondiale, probablement dans les années 2020, certainement dans les années 2030. Précurseur de la collapsologie, Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie français, Dr en mathématiques, signe « Devant l'effondrement. Essai de collapsologie » (Ed. Les Liens qui libèrent) où il nous fait vivre, en historien du futur proche, ce moment de grande transition. Dans son « scénario central », le scientifique décrit et incarne les étapes de l'effondrement depuis les an¬nées 2020 jusqu'aux années 2050 ; mais donne aussi des pistes de réflexions et de solutions. Il vit aujourd'hui dans une ferme expérimentale en Bretagne où il a déjà tout mis en place pour faire face au basculement. Nous recevrons également le journaliste Yvan Saint-Jours co-auteur avec Pablo Servigne de la revue Yggdrasil. https://yggdrasil-mag.com/



Eric Mazuy nous donne l'occasion de faire le malin avec le vin grâce à Ask me Wine. Il nous apprendra ce qu'est le Pet Nat.

