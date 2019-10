Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la forêt de Soignes, on voit ce que l'on peut apprendre des mammifères marins (baleines, orques, dauphins).



LE DOSSIER

La conception de la pédagogie active

La pédagogie active tout le monde en parle mais qui sait définir ?

Quel est concrètement le concept ? Convainc-t-il les parents ? Les élèves ? La méthode est-elle efficace ? Quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage scolaire ? Vers quelle évolution va-t-elle ? Et dans un premier temps, ne devrait-on pas parler DES pédagogies positives ?

On essaye d'éclaircir les choses avec Bernard Rey professeur au Centre de Recherches en Sciences de l'Education et Cédric Pinchart, directeur de l'Ecole Active



INSPIRATION

Anne Colonval, fondatrice de Urbileaf, nous parlera dorénavant d'agriculture urbaine. Commençons par le commencement : les microspousses.

https://www.facebook.com/Urbileaf/

Animateur Véronique THYBERGHIEN