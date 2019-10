Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Marc Van Beneden notaire émérite viendra parler du viager, bien connu chez nous et de son alternative, le « reverse mortgage » (beaucoup moins connu). La logique derrière ce type de produit est la même que le viager : rendre liquide la richesse immobilière. Mais lequel choisir ?



LE DOSSIER

10 ans du Fonds Venture Philanthropy

Depuis 2009, le Fonds Venture Philanthropy, géré par la Fondation Roi Baudouin, a soutenu plus de 100 organisations actives dans des enjeux d'inclusion sociale en Belgique, pour un montant total dépassant la barre des 8 millions d'euros. Grâce au soutien de BNP Paribas Fortis Private Banking, le Fonds a connu un essor très important ces cinq dernières années. À l'occasion du dixième anniversaire du Fonds, la Fondation Roi Baudouin a fait réaliser une étude d'impact indépendante auprès de l'ensemble des organisations accompagnées par le Fonds. La Philanthropie est-elle efficace en 2019 ?

Avec Sophie Van Malleghem, coordinatrice du Fond et Caroline Thijssen, responsable développement durable BNP Parisbas.



INSPIRATION

François Mazure, journaliste et globetrotteur, propose une carte postale sur Harlem.

