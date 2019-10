Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Nicolas Zdanowicz psychiatre à Mont Godinne et professeur à l'UCl nous en dit plus sur l'autonomisation des adolescents dans le cadre de maladies chroniques.



LE DOSSIER

Le droit et la désobéissance civile.

La désobéissance, parfois qualifiée de civile, soulève un nombre important d'interrogations fondamentales que nous souhaitons explorer avec vous.

Désobéir est-il un droit ? Et si oui, quelle place lui donner ? Quelle place pour le désobéissant face à la justice dans un Etat de droit? Quelle frontière tracer entre désobéissance et insurrection, violence, ou encore révolte ? la désobéissance civile n'est-elle qu'un moyen d'action, ou une fin en soi ? L'EQUAL DAY 2019 qui se déroulera à Flagey, le jeudi 17 octobre prochain nous donne l'occasion de recevoir Olivier Stein avocat de Progress Law, Thomas Deridder, de Equal day et Alain Eraly, sociologue pour en parler.



INSPIRATION

Avec Magali Mertens qui a créé et anime le blog www.vieetcancer.be . La semaine dernière avait lieu « le Congrès Pink Monday » organisé par Pink Ribbon dans le cadre d'octobre rose et l'INAMI. Magali Mertens en profite pour parler du retour au travail après un cancer du sein .

