Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Carole Martinez, sexologue nous éclaire sur les addictions sexuelles.

LE DOSSIER

Agroécologie nord-sud, plus qu'un concept.

Djaki, est un petit producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Il est à Bruxelles pour rencontrer des maraichers de chez nous. Ils travaillent ensemble dans les champs et partagent leurs expériences. En travaillant ils découvrent leurs points communs, leurs différences... Comment font-ils face, chacun, aux changements climatiques ? A la Transition ? Comment mettent-ils en œuvre les pratiques de l'agroécologie ? Quelles sont leurs difficultés communes ?

A l'occasion de la Semaine du commerce équitable qui se termine, nous recevrons Djakarida Bitie, producteur de cacao, Swen Gloaguen et Gaël Loicq, maraichers.



INSPIRATION

Aline Gérard, créatrice et amoureuse culinaire nous rejoint pour nous parler des tendances food du moment. Portrait.

