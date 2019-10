Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons, nous explique pourquoi il est difficile de philosopher avec des enfants.



LE DOSSIER

Retour au travail après une longue absence

Le nombre de personnes qui s'absentent du travail plus d'un an à la suite d'une affection psychique reste alarmant. Fin 2017, 140 000 personnes étaient concernées, soit une augmentation de pas moins de 39 % en cinq ans. Mais au-delà de la prise en charge, il faut aussi envisager le retour au travail. Après une absence prolongée, le collaborateur peut éprouver des difficultés à retrouver sa place dans son organisation. Afin d'augmenter ses chances d'un retour réussi, il faut mettre en place un trajet de reprise de travail, que ce soit via un trajet de réintégration formel ou via une procédure informelle. On en parle avec Jean Olivier Collinet, de Jobyourself et le Dr John Colin, medecin du travail à Securex.



INSPIRATION

François Vandervelde qui anime le blog « Men In Blog » (https://men-in-blog.com/) nous explique ce qu'il faut intégrer absolument dans le prix d'une voiture neuve

