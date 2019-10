Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Et si le quotient émotionnel devenait plus important que les compétences professionnelles ?

Le quotient émotionnel, variante spirituelle du QI, est la nouvelle tendance du management et des recruteurs. Il serait un facteur de développement personnel, d'efficacité dans la prise de décision et un indicateur de recrutement. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

Fabrique du changement 2019

Transformation, évolution, adaptation, transition, mutation... Ce vocabulaire revient si souvent dans le discours entrepreneurial qu'il est le reflet de profonds bouleversements sociétaux. Encore faut-il pouvoir s'inspirer correctement. Pour échanger autour des bonnes pratiques et innovations qui répondent aux enjeux professionnels, La Fabrique du changement aura lieu pour la première fois en Belgique à Namur, le 24 octobre 2019.

On en parle avec Laetitia Gérard et Yannic Delande, alchimistes du changement.



INSPIRATION

Robert Colard qui vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et vous présente des solutions pour la société de demain, nous fait découvrir l'écosexe et les sexécologistes.

