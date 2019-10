Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Yasmine Lamisse, chroniqueuse et consultante juridique, on parlera du cyberharcèlement.



LE DOSSIER

La vie dans les bois. (Allary editions)

« La crise écologique est aujourd'hui au coeur de nos préoccupations. Mais nous échouons à en prendre la pleine mesure, à la ressentir. Car nos modes de vie n'ont jamais été aussi déconnectés de la nature. Alors, j'ai décidé de partir plusieurs jours m'immerger en son sein avec un hamac, un couteau et François, un guide de survie. » Et ainsi commence l'aventure de Jennifer Murzeau, citadine assumée, partie vivre une semaine dans les bois, sans eau ni nourriture, pour renouer avec la nature.



INSPIRATION

Kamal Messaoudi qui anime la chaine youtube zonegeek, nous parle du rétro gaming. S'agit-il d'un art de vivre ou d'un business de la nostalgie.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN