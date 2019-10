Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Avec Déborah Danblon, quelques bons conseil lecture jeunesse.





LE DOSSIER

Faire preuve d'empathie... mais jusqu'où ?

Dans la société individualiste qui nous caractérise, l'empathie est souvent mal comprise. En effet, si le mot peut paraître aujourd'hui un peu désuet et poussiéreux, si l'empathie est fréquemment réduite à l'idée d'un effort consenti « pour se mettre dans la peau de l'autre », il renvoie en fait à une réalité bien plus précise. Alors, ringarde l'empathie ? C'est à voir... et à entendre ce 4 octobre en direct dans Tendances Première avec Jean-Michel Longneaux, philosophe et rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica et Cécile Bolly (UCL) qui fait partie du comité de rédaction de la revue.



INSPIRATION

Avec Aurélie Russanowska, on analyse le pouvoir de la voix.

