Tendances Première : sur Auvio

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de harcèlement, le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l'adolescence est une période à risque. Avec beaucoup d'humour et d'humanité, David Gourion, psychiatre et le dessinateur Muzzo ont fait le pari de mettre en images une vraie première consultation psy, dans « Dr Feel Good » (ed. Odile Jacob)



Les envies sauvages

On parle beaucoup aujourd'hui des contradictions des adolescents qui manifestent dans la rue et qui, par ailleurs n'adaptent pas toujours leurs comportements quotidiens. Et que dire de nos contradictions d'adultes.

« Les envies sauvages » est une comédie noire qui fait un état des lieux cinglant sur le conditionnement de la société contemporaine. Elle met notamment en avant toutes ces contradictions dont l'homme est capable.

« Alice et Romain s'aiment. Dans une tentative désespérée de revenir à l'essentiel, ils partent vivre dans une cabane nichée au cœur de la forêt...

Leur quête d'utopie résistera-t-elle au fond des bois ?

Et si, finalement, pour résister au monde, il fallait s'en extraire ? »

On en parle avec Céline Scoyer, auteure et Thibault Nève, metteur en scène.



Chrystelle Charlier, www.imparfaites.be nous parle de ses podcasts favoris de tous les temps.

