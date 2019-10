Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

C'est MON arbre. (Ecole des loisirs, Pastel)

Apprendre à partager est une nécessité aujourd'hui. Mais pas toujours facile quand on a un jeune enfant de lui apprendre cette notion.

Pour vous y aider, un livre, une collection, un illustrateur. Olivier Tallec nous présente son écureuil obsessionnel et égoïste.



LE DOSSIER

Open A

Créée pour déployer le programme Découverte initié par la Fondation A Stichting depuis 2012, OpenA a pour vocation de développer une réflexion, soutenir la création et la connaissance de l'image photographique auprès du jeune public. Un public, justement bombardé d'images en tous genres aujourd'hui.

Accompagnés d'artistes photographes, les enfants sont initiés à la pratique de cet outil qu'est l'appareil photographique. Partant à la découverte du monde, ils vont explorer leur environnement avec un regard neuf, en restituer leur vision. On en parle avec la Baronne Astrid Ullens de Schooten qui est la Présidente de la Fondation. Grand-mère de quinze petits enfants, elle est elle-même très sensibilisée à la nécissité d'éduquer à tous les médias.



INSPIRATION

Ann Vandenplas comédienne, instagrammeuse nous propose un focus sur l'art urbain.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN