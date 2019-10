Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le dilemme obstétrical, Aline Schoentjes



Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala Naissance nous parle du dilemme obstétrical. Une expression apparue dans les années 60 qui signifierait qu'avec l'évolution de l'être l'humain, la femme moderne a un bassin trop petit pour accoucher naturellement et qu'il faudrait donc avoir recours à la césarienne.



LE DOSSIER

Crew Resource Management, Guillaume Tirtiaux



Dans les années 70, les crashes d'avions se succèdent tellement que les compagnies font face à une crise majeure. Une étude de la NASA révèle alors l'incapacité des pilotes à collaborer en équipe. Face à ce constat, le Crew Resource Management (CRM) est développé pour apprendre au personnel navigant à mieux fonctionner ensemble. Et les résultats suivent tout de suite, rendant ainsi les formations au CRM obligatoires. Dans de nombreux secteurs d'activité autres que l'aviation civile (médical, énergie, etc.), les pertes liées à une communication inefficace ou à un leadership inapproprié se chiffrent aussi en vies humaines. Toutefois, quelle que soit l'entreprise et même s'ils sont moins flagrants, de tels dysfonctionnements demeurent tout aussi pernicieux : perte de la performance, dégradation du bien-être, burnout... ; et in fine très coûteux. Nous recevons Guillaume Tirtiaux, auteur de l'ouvrage consacré au CRM pour en discuter avec nous.



INSPIRATION

Les mauvaises odeurs, Eric Mazuy



Eric Mazuy nous aide à décrypter les défauts des vins caractérisés par des mauvaises odeurs.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN