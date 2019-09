Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Marc Van Beneden, notaire émérite, nous propose une petite mise au point sur « les modifications des lois relatives aux successions un an après... » Avec Pascal Lasserre.



LE DOSSIER

European depression day.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression constitue l'une des maladies les plus débilitantes et le fardeau de la dépression risque de devenir la cause la plus importante d'invalidité d'ici à 2030. La dernière édition de l'enquête nationale sur la santé des Belges (2013), indique que 15 % de la population âgée de 15 ans et + présente des symptômes pouvant évoquer la présence d'un trouble dépressif. La journée européenne de la dépression aura lieu en Belgique le 10 octobre, le même jour que la journée mondiale de la santé mentale. Ce sera l'occasion de revenir sur la meilleure façon de faire face à cette maladie. Avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre à Mont Godinne et professeur à l'Ucl et le Dr Juan Tecco, président belge european depression day et médecin chef de service Ambroise Paré.



INSPIRATION

Julie Drossaert anime le blog « les astuces de Julie » dans le domaine de la pédagogie et elle a trouvé le livre idéal pour apprendre les maths.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN