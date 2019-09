Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le syndrome du post-romantisme avec Carole Martinez

Qui ne rêve pas d'une histoire d'amour à la « Titanic » sans le naufrage, à la « Dirty Dancing » ou la « Belle et la bête » sans les poils ? A l'heure des #couplegoals sur instagram, Carole Martinez revient sur le syndrome du post-romantisme, ce moment où la magie du début s'en est allée pour laisser la place à la routine, celle qui tue l'amour, celle qui tue le couple. http://www.sexplicit.be/





LE DOSSIER

La clinique du coureur (Ed. Mons)

C'est l'une des pratiques sportives les plus accessibles d'un point de vue physique, technique et financier. Entre coureurs récréatifs et ultra trail, chacun peut y trouver son bonheur. La course à pied n'a jamais été aussi tendance, avec son lot de dérives et de fausses croyances.

Sur base d'études scientifiques analysées et décortiquées en profondeur, Blaise Dubois, physiothérapeute, spécialiste mondialement reconnu de la prévention et du traitement des blessures en course à pied nous donne quelques conseils pour que la course reste avant toute chose un plaisir.





INSPIRATION

Le pouvoir de la gentillesse avec Magali Mertens

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN