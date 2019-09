Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Yasmine Lamisse est chroniqueuse et consultante juridique. Dorénavant elle viendra nous donner des conseils et des pistes de réflexion sur des aspects droits et conso du quotidien mais qui évoluent en permanence. Aujourd'hui, elle revient sur le concept de la gratuité à l'école.





LE DOSSIER

Mort de Honte (Ed. Albin Michel)

Pour sortir de la honte, il faut accepter d'en passer par la rage. Sans elle, impossible de se reconstruire. Tel est le sens de ce récit autobiographique dans lequel Serge Tisseron évoque les hontes qui ont marqué son histoire : celle de ses origines sociales, d'une maladie vécue comme stigmatisante, d'un père écrasé par la faillite familiale. Car longtemps il a vécu avec ce sentiment sans en comprendre les causes réelles. Jusqu'à ce jour récent où, retrouvant une BD qu'il avait créée dans sa jeunesse, un secret enfoui se révèle à lui et lui donne la clé du mystère qui a nourri tout son travail. On reçoit Serge Tisseron, ce matin.



INSPIRATION

François Mazure, journaliste et globetrotteur nous emmène au Québec. Après sa jolie carte postale de notre précédente chronique, passons aux aspects pratiques.

