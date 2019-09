Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Le « Visual Thinking », le retour du dessin dans l'entreprise par la pensée visuelle.

Et si un dessin valait mieux qu'un long discours ou une belle explication ? Et si l'article tendance de la rentrée pour les travailleurs est un plumier rempli de marqueurs au lieu d'une tablette dernier cri ? On assiste au retour du dessin dans l'entreprise comme moyen de communication, de prise de note, de présentation ou d'apprentissage. La pensée visuelle, plus connue en anglais par le « Visual Thinking » devient de plus en plus rependue. Découvrons et apprenons de ce concept avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



La Méditation, c'est bon pour le cerveau (Ed. Odile Jacob)

À travers ses recherches sur le cerveau de Matthieu Ricard, Steven Laureys nous montre comment la méditation stimule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière positive. Mais il n'est pas nécessaire d'être moine bouddhiste ou neurologue pour vivre les changements positifs de la méditation. Les bienfaits qui en résultent pour notre santé mentale - moins de stress, un meilleur sommeil, plus de concentration, moins d'anxiété, des effets antidépresseurs et antidouleur... - sont à la portée de chacun d'entre nous.



Eric Mazuy nous donne l'occasion de faire le malin avec le vin grâce à Ask me Wine. Cette fois, il nous emmène en Estrémadure en Espagne pour faire de l'oenotourisme.

