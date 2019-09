Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

De l'importance du peau à peau !

Les preuves scientifiques démontrent que la proximité entre la mère et le nouveau-né est

fondamentale pour que celui-ci puisse réaliser une transition efficace entre la vie intra et

extra-utérine. On en parle avec Titou Boseret, sage-femme chez Amala et au Cocon, le gîte de naissance de l'hôpital Erasme.



LE DOSSIER

Du neuf dans les sacs bleus !

En 2018, il a été décidé d'introduire progressivement l'extension du sac bleu PMC vers le nouveau sac bleu, prêt à accueillir plus d'emballages en plastique tels que les barquettes de beure, les pots de yaourts, les films plastiques ....à la demande d'ailleurs de bon nombre de consommateurs qui souhaitent toujours plus trier et recycler. Dès le 1er octobre, la ville de Namur adopte ce nouveau sac PMC. Et en 2021, toute la Belgique l'utilisera ! Notre invité : Patrick Laevers, directeur général de Fost plus.



INSPIRATION

Avec Kamal Messaoudi, l'un des animateurs de la chaine youtube zonegeek.be, on se pose la question : "Les vidéoclubs vont-ils tuer Netflix... ?"

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN