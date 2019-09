Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes s'est penché sur la question de savoir si les animaux comme les hommes peuvent être des délinquants, voir des psychopathes.



LE DOSSIER

Mon enfant pense trop - Comment l'aider à bien vivre sa sur efficience (ed. Guy Trédaniel)

C'est dès l'enfance que commencent les ennuis pour les sur efficients. Incompris et stigmatisés, critiqués et rejetés, en difficultés scolaires et sociales, ces enfants qui pensent trop ont un fonctionnement réellement différent, autant sur le plan neurologique, que psychologique. Hypersensibles et ayant une maturité bien au-delà de la précocité, ils ont besoin de l'aide des adultes pour comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Des solutions simples, concrètes et efficaces existent pour permettre à ces enfants à penser complexe de s'épanouir. C'est ce que nous propose Christelle Petitcollin



INSPIRATION

Robert Colard vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et vous présente des solutions pour la société de demain. Faire la fête et danser ET être écoresponsable, est-ce possible ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN