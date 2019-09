Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

L'A.S.B.L « Ecole à Domicile et à l'Hôpital », EHD, a mission d'assurer gratuitement, avec l'aide de nos bénévoles, le suivi scolaire à domicile ou à l'hôpital d'enfants gravement malades ou accidentés qui ne peuvent plus se rendre à l'école. L'objectif est, qu'une fois le problème médical résolu, ils puissent reprendre leur scolarité le plus normalement possible.



LE DOSSIER

La fin des maladies ? (ed. Les Liens qui Libèrent)

Le docteur Laurent Schwartz a consacré sa vie à l'étude du cancer et au soin des maladies, en France et aux Etats Unis. Il fait partie de ceux qui tentent de d'autres approches du cancer. Cet essai est le récit de son parcours et de ses découvertes, qui remettent fondamentalement en cause notre manière de considérer et de soigner les maladies.



INSPIRATION

François Vandervelde qui anime le blog « Men In Blog » (https://men-in-blog.com/) nous donne quelques conseils pour nous aider à lutter contre l'obsolescence programmée du petit électroménager.

