Tendances Première : sur Auvio

Transmettre l'essentiel à l'école (et à la maison), c'est le titre du livre d'Isabelle Servant, spécialiste de l'orientation positive.

Que devrait-on transmettre en priorité à nos enfants ? Comment les aider à grandir et s'épanouir sereinement, ensemble ? Quel rôle de l'école dans la construction de ce projet de société ? On en parle avec elle.



Festival Maintenant ! 2019

La deuxième édition du Festival Maintenant! sera lancée dans les prochains jours, avec un programme captivant ! Dès mercredi 25 septembre, ce sont près de 200 activités en lien avec la transition écologique et solidaire qui vont se succéder sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve et alentours. Tour d'horizon de ce qu'il ne faudra pas rater avec Christophe KONINCKX et Géraldine Dohet, ainsi que Gwendoline Viatour dont la vie a changé grâce à la première édition.



« Thé et littérature ». Avec la rentrée littéraire, petit tour d'horizon de qui boit du thé parmi les auteurs, quels thés... Qui parle du thé dans ses romans ? Avec Nathalie Masset est notre sommelière du thé (www.teaside.be)

