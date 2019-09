Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Carole Martinez, sexologue nous donne quelques précisions pour mieux comprendre « La génération Y et le sexe »

LE DOSSIER

Ancien Dealer, futur médecin.

Parents-Thèses a le plaisir d'accueillir Roman Sanchez pour une soirée où il nous témoignera son parcours afin de sensibiliser principalement les jeunes à l'usage des drogues et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur nos vies, pour parler du trafic de stupéfiant et de l'échec scolaire, qui peuvent être liés.

Son témoignage est fort. Il veut raconter son histoire mais cherche surtout à faire de la prévention sur les produits stupéfiants et parler des conséquences dramatiques sur la vie d'un jeune (entre autres l'échec scolaire). Le combat contre les addictions est devenu sa cause. On en profite pour le recevoir.



INSPIRATION

Quels accords entre le vin et le BBQ pour profiter encore des beaux jours? Avec Eric Mazuy de Ask Me Wine..

