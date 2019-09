Tendances Première - 12/09/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons n'est pas forcément un grand fan des pédagogies positives. Il nous explique pourquoi.



LE DOSSIER

Lachez du lest ! Mangez en paix. (Ed. Flammarion)

On vous invite à vous détendre sur la question de l'alimentation en général et de votre poids en particulier. Entre l'abondance de régimes tendance, le manger bio controversé, la guerre contre les plats industriels, etc. : comment faire face à toutes les consignes de bons comportements alimentaires et les faire coïncider avec notre vie quotidienne dont les contraintes ne se limitent pas à gérer le contenu de notre assiette !

Avec le Dr Arnaud Cocaul, nutritionniste



INSPIRATION

Robert Colard vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et vous présente des solutions pour la société de demain. Peut-on recycler le plastique chez soi ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN