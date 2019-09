Tendances Première - 10/09/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons n'est pas forcément un grand fan des pédagogies positives. Il nous explique pourquoi.



DOSSIER

Educode 2019

Educode est une conférence internationale pour informer, former et susciter l'intérêt de tous les acteurs de l'enseignement aux défis du numérique. Et ils sont encore nombreux aujourd'hui. Apprentissage, maitrise, pédagogie, gestion de l'école, etc... Par quoi on commence ? Pour quelles écoles ? Pour quel enseignement ?

On en parle avec Nicolas Pettiaux, initiateur et coordinateur du projet.



INSPIRATION

Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse revient sur la promotion des évènements culturels qui passe par les réseaux sociaux... Mais finalement, comment on faisait avant ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN