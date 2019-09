Tendances Première - 09/09/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0

Salma Haouach, Fondatrice du LabTv et du Lab Mag, nous rejoindra régulièrement pour une chronique inspirante et ce lundi elle évoque les premiers pas de sa fille sur les réseaux sociaux et notre rapport à cela. Quel est leur vision du monde à travers cet engin ?



LE DOSSIER

Justice Climatique.

Est-il encore temps d'agir pour limiter le réchauffement climatique ?

La réponse des citoyens est sans équivoque. Ils sont entrés dans une « colère verte » qui les conduit souvent devant les tribunaux. Une tendance qui se multiplie. L'avenir du climat ne se joue plus uniquement dans les hémicycles ou dans la rue ; mais aussi dans les tribunaux.

La notion de « bien commun » devrait y tenir un rôle central, conduisant à redéfinir les responsabilités de chacun : individus, entreprises, États. Enfin, la mobilisation et ses arguments se diffusent partout, rendant impossible le statu quo climatique... On fait un point sur ces enjeux avec Judith Rochfeld, professeure de droit privé à l'École de droit de la Sorbonne et auteure de « Justice pour le climat » (ed. Odile Jacob)



INSPIRATION

Avec Kamal Messaoudi, l'un des animateurs de la chaine youtube zonegeek.be, on se pose la question « la Contrainte crée-t-elle la créativité dans les univers geeks ? » autrement dit, Alien aurait-il été aussi créatif si Ridley Scott avait eu plus de moyen ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN